ВОЙНА В Украине В Украине с нового года вырастут тарифы на воду

2022-12-28 17:30

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.

"В связи со многими факторами неопределенности по планированию финансово-хозяйственной деятельности водоканалов в период военного положения на территории Украины необходимо утвердить тариф на первое полугодие 2023 года и в мае 2023 года департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода предоставить на рассмотрение Комиссии материалы по корректировке тарифов с учетом актуализированных данных", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Решением Комиссии предусматривается, что в первом полугодии 2023 года тарифы, например, Киевводоканала возрастут с 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (с учетом НДС); Житомирводоканала – с 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Черновцыводоканала – с 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львовводоканала – с 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницкводоканала – с 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.