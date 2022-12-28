Госбюджет на 2023 год не предусматривает повышения уровня минимальной зарплаты. Он будет на уровне 6 700 грн.
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Закон о госбюджете на 2023 год вступает в силу 1 января. В этом году сумма расходной части составляет 1,3 трлн гривен, но в этой сумме не предусмотрено повышение минимальной зарплаты – как и ранее она будет составлять 6700 гривен в месяц или 40,46 грн. в час.
Размер прожиточного минимума также не изменится:
Общий показатель прожиточного минимума - 2 589 грн.