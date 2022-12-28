ВОЙНА В Украине Стало известно, что будет с " минималкой" в 2023 году

2022-12-28 18:30

Госбюджет на 2023 год не предусматривает повышения уровня минимальной зарплаты. Он будет на уровне 6 700 грн.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Закон о госбюджете на 2023 год вступает в силу 1 января. В этом году сумма расходной части составляет 1,3 трлн гривен, но в этой сумме не предусмотрено повышение минимальной зарплаты – как и ранее она будет составлять 6700 гривен в месяц или 40,46 грн. в час.

Размер прожиточного минимума также не изменится:

2 684 грн. - для трудоспособных

2 272 грн. - для детей в возрасте до 6 лет

2 833 грн. - для детей 6 -18 лет

2 093 грн. - для лиц, утративших трудоспособность.

Общий показатель прожиточного минимума - 2 589 грн.