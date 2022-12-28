ВОЙНА В Украине лавров взорвался бессмысленными угрозами Украине: что кроется за его заявлением

2022-12-28 21:30

Министр иностранных дел России Лавров снова угрожал Украине. Он подчеркнул, чтобы она демилитаризировалась и денацифицировалась, иначе это сделает российская армия.

В эфире 24 канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко прокомментировал угрозы Лаврова. Он отметил, что это посыл не для россиян, ведь они им не нужны.

Эксперт объяснил, что ими руководят не средством информации и не средством пропаганды, как бы нам это не казалось. Реальное средство, которым управляют россиянами – это зарплата, деньги и физическое принуждение.

"То есть, если ты не будешь выполнять свои функции, – тебя выгонят с работы. Если ты будешь нелоялен к власти, – тебя побьют на улице дубинками. Ни для каких россиян никакие заявления Лаврова не делаются", – объяснил Ярослав Божко.

Зачем было сделано заявление

По словам эксперта, заявление нужно, чтобы показать, что никакие действия Украины и Запада не изменяют статус-кво, который якобы сложился накануне этой так называемой спецоперации. Поэтому была выбрана именно эта достаточно глупая формулировка "денацификации и демилитаризации".

Ярослав Божко рассказал, что это словосочетание было провозглашено как цель так называемой СВО в первые часы, когда ее объявила Россия. Теперь российское руководство пытается скрыть тот факт, что их стратегически желаемые цели уже несколько раз существенно менялись.

Начали даже говорить о том, что никто не планировал оставаться на северной Киевщине и Черниговщине. Говорили о том, что это был только демонстративный жест. Они еще из Херсона вышли якобы абсолютно сами, а не потому, что опасались украинского масштабного наступления на город,

– вспомнил Ярослав Божко.

Это попытка скрыть то, что на российское руководство можно повлиять дипломатическими, военными, финансовыми – любыми другими инструментами. Показать, что вот никак позиция российского руководства не меняется, поэтому договаривайтесь с нами на наших условиях – иначе "небо упадет на землю", – добавил Божко.