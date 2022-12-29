ВОЙНА В Украине Масштабная атака: Сегодня враг выпустил по территории Украины более 120 ракет

2022-12-29 10:27

Российские агрессоры в ходе масштабной атаки выпустили по территории Украины более 120 ракет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в четверг, 29 декабря

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", – написал он.

Также Подоляк с иронией заявил, что теперь власти Украины ждут очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для россии" и о нежелательности провокаций.

 

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