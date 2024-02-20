ВОЙНА В Украине США готовы передать Украине усовершенствованные ракеты ATACMS с большим радиусом действия

2024-02-20 12:27

Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине более современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

"После месяцев получения запросов от украинских чиновников администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет… Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить в Украину новый вариант ракет ATACMS с большей дальностью", - говорится в материале.

По словам собеседников, если Конгресс одобрит финансирование Украины, США могут включить новые ATACMS в один из первых пакетов военной помощи в этом году. Также будут немедленно предоставлены боеприпасы и артиллерия.

При этом чиновники не исключили вариант, что США могут попросить союзников предоставить Украине свои ракеты, а также пополнить американские запасы ATACMS.

В Пентагоне со своей стороны сообщили, что у США запас ATACMS ограничен и что ракеты вряд ли будут отправлены в Украину, если не будет возможности пополнить их арсеналы.

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