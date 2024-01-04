Политика МИД Польши потребовал оперативно передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

2024-01-04 10:27

Мир должен ужесточить санкции против россии и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки рашистов на Украину 2 января.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

"Мы должны ответить на последнюю атаку на Украину на языке, который понимает путин ", - написал он.

Польский министр призвал усилить санкции против россии, чтобы москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов", а также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, позволяющие Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры россиян.

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