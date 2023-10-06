ВОЙНА В Украине Армия США готова передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью

2023-10-06 21:36

Армия США готова предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью, как только президент Джо Байден одобрит передачу. Об этом помощник главы Пентагона по вопросам закупок Дуглас Буш заявил в интервью Bloomberg, - сообщает NV.

По его словам, американская армия «уже давно готова к такому развитию событий и будет действовать быстро». Буш говорит, что ракеты, которые США могут отправить, уже определены.

Существует несколько версий ракет ATACMS, в частности с кассетными боеголовками или обычными. Дальность действия первых — от 25−300 километров. Они способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

Ракеты ATACMS можно запускать с тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук за раз. Разница заключается в том, что только одна ракета ATACMS выпускается залпом с одной пусковой установки. Как рассказал Буш, модификации для их переоборудования «не такие уж и значительные».

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МОЗ хоче замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності - що зміниться 2023-10-06 12:29