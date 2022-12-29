ВОЙНА В Украине По всей Украине объявлена воздушная тревога - в Киеве, Харькове и Львове прогремели взрывы

2022-12-29 09:31

29 декабря рашисты начали новую массированную ракетную атаку, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львове.

Так, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки российской ракеты повредили дома в Дарницком районе, также пострадало предприятие в Голосеевском.

"Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Ситуация по поводу пострадавших уточняется.", - говорится в сообщении КГВА.

Городской голова Харькова информировал о серии взрывов и "прилетах" в областном центре.

"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - написал он в Telegram.

О взрывах во Львове сообщил мэр Андрей Садовой. Он подчеркнул, что 90% города - без света.

"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", - заявил он.