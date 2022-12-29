ВОЙНА В Украине В ряде областей Украины работает ПВО - перехвачено и сбито много ракет

2022-12-29 12:30

По всей Украине сегодня объявлена воздушная тревога. В ряде областей работает ПВО.

В частности, местные власти подтвердили работу противовоздушной обороны в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Николаевской, Сумской областях.

Пока официально подтверждено уничтожение двух российских ракет на Сумщине.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал о пяти ракетах, сбитых над морем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал в Facebook, что россия 29 декабря планирует выпустить более 100 ракет несколькими волнами.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, подразделения противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 21 ракету российских агрессоров.

"Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет. К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии", – написал Марченко.

Во время массированной ракетной атаки по Харькову попали четыре ракетыоккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах", - уточнил он.

Глава ОВА добавил, что под прицелом - критическая инфраструктура.

"На местах работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил Синегубов.

Напомним, как ранее заявил глава ГУР Кирилл Буданов, у россии есть возможность нанести еще два-три ракетных удара по Украине.

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