ВОЙНА В Украине роССияне стягивают силы на Луганщину, готовятся к "решительным действиям" – ISW

2022-12-29 19:00

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что вражеские силы готовятся к "решительным действиям" в Луганской области.

Источник: ISW

Детали: По мнению военных экспертов, российские войска, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока непонятно, будут это оборонительные или наступательные операции. Но, вероятно, это может быть "решающее наступление".

По наблюдениям института, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы ВДВ, которые, вероятно, ранее действовали в Херсонской области, похоже, передислоцировались в Луганскую область.

В то же время ISW считает, что россияне зимой менее склонны к проведению нового наступления в Запорожской области.

Эксперты также считают, что наступление россиян на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации.

В институте отмечают, что военная доктрина США определяет кульминацию как "точку, в которой силы больше не имеют возможности продолжать свою форму операций, наступления или обороны", и "когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или осуществить оперативную паузу".

При этом, по мнению аналитиков, достигнув кульминации, российские силы могут продолжать осуществлять неэффективные штурмы Бахмута небольшими группами, хотя эти штурмы вряд ли приведут к значительным успехам в оперативном плане.

Анализируя сообщения, в институте отмечают, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) усиливают операции "вагнеровцев" вокруг Бахмута. Это "ломает" предыдущую информационную кампанию ЧВК "Вагнера", согласно которой утверждалось, что только "вагнеровцы" действуют в Бахмуте.

Это подтверждает, что "вагнеровцы" истощены и нуждаются в подкреплении.

"Высокий уровень истощения среди сил, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить кульминацию, если только значительное количество регулярных российских военных подразделений не будет направлено для поддержки наступления и задержки или предотвращения его кульминации", - говорится в аналитике ISW.

Вместе с тем Кремль продолжает систематически отрицать украинский суверенитет и повторять, что Россия не имеет настоящего намерения вести переговоры с Украиной.

Кремль продолжает представлять передачу Соединенными Штатами Америки Украине систем противовоздушной обороны Patriot как "эскалацию российско-американских отношений".

В институте допускают, что это указывает на то, что Кремль больше обеспокоен тем, какое влияние может оказать западная помощь на вторжение России в Украину, чем опасений относительно вероятных наступательных действий Украины против самой Российской Федерации с использованием западных систем.

"Это наблюдение стоит рассмотреть в контексте западных дискуссий о предоставлении Украине западных танков, систем дальнего радиуса действия и других средств", - подчеркивают эксперты.

ISW со значительной долей уверенности прогнозирует, что Путин не будет стремиться в настоящее время вступать в военный конфликт с НАТО в ответ на предоставление какой-либо из западных военных систем.

Основные выводы ISW: