ВОЙНА В Украине В Украине может появиться новый налог, связанный с ВСУ: что известно

2022-12-29 19:30

В 2014 году в Украине был введен военный сбор, который составляет 1,5% от начисленной заработной платы, но власти рассматривают еще один налог для финансирования Вооруженных Сил.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Он отметил, что на Банковой рассматривают возможность введения в Украине нового налога, сборы по которому пойдут на нужды армии.

"Мы на сегодня находимся в войне, которую нужно финансировать только нам. Потому что все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому, будем тоже рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", – рассказал он.

Также он отметил, что любая "оптимизированная гривна" означает, что налогоплательщики украли ее у украинских военных.