ВОЙНА В Украине Си Цзиньпин заявил Путину, что путь к переговорам насчет войны в Украине будет нелегким

2022-12-31 09:00

Китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что путь к мирным переговорам касательно окончания войны в Украине не будет легким. При этом КНР продолжит придерживаться своей "объективной и справедливой позиции".

"Китайская сторона отметила, что российская сторона заявила, что никогда не отказывалась от разрешения конфликта путем дипломатических переговоров, и выразила свою признательность за это", — процитировала заявление Си Цзиньпина китайская государственная телерадиовещательная компания CCTV, передает Reuters.

Председатель КНР также заявил, что Поднебесная и РФ должны тесно координировать свои действия и сотрудничать в международной сфере. А вот Путин в комментариях на российском телевидении заявил о стремлении развивать военное партнерство с Китаем. При этом в заявлениях со стороны КНР об этом ничего не упоминалось.

Отношения Москвы и Пекина: последняя информация

Китай остается одним из международных российских партнеров. Он поддерживает РФ на уровне нарративов, но на практике занимает нейтральную позицию в войне.

Посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что война в Украине поставила Китай "в очень сложное политическое положение", обострив отношения с Европой.

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе встретился с Си Цзиньпином. Последний заявил о необходимости дипломатического урегулирования войны.

Спустя несколько дней после визита министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Поднебесная продолжит укреплять отношения с РФ в 2023 году.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид рассказал, почему Китай не станет поддерживать Россию в военном плане. В Поднебесной были шокированы слабыми результатами оккупационной армии в Украине.