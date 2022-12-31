ВОЙНА В Украине Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график

2022-12-31 17:00

В период новогодних праздников график метро в Киеве меняться не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Поезда метро в Киеве будут курсировать по привычному графику с 06:00 до 22:00.

В то же время в метрополитене подчеркнули, что через станции "Днепр" и "Гидропарк" поезда следуют без остановки.

Во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги все наземные участки киевского метрополитена останавливаются, а подземные станции продолжают работать как укрытие.

Во время комендантского часа

Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице.

Однако в случае воздушной тревоги во время комендантского часа метро можно использовать как укрытие. В метрополитене рассказали, как пройти на станции метро:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.