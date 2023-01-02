ВОЙНА В Украине Украина прекратила действие межправительственного соглашения с КНДР

2023-01-02 20:00

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

«Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совершенной 08.06.1994 в г. Киеве, в связи с поддержкой со стороны Правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой «независимости» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР», – написал Мельничук.

Напомним

В августе Украина прекратила действие соглашения советских времен, которое давало право на безвизовый въезд для граждан Северной Кореи.

А в июле Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР в ответ на признание последним суверенитетом самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".