ВОЙНА В Украине Потери Украины на войне в разы меньше, чем у врага, - Данилов

2023-01-01 20:00

Украинские потери на войне "в разы меньше", чем у России.

Об этом в интервью Kyiv Post сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Журналистка напомнила, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне с Украиной уже более 100 тысяч военных. "Насколько больше или меньше наши потери", – спросила она.

"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и близко нет тех цифр, о которых говорят россияне", – сказал Данилов.

"Мы имеем уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество. И главное – это наши ребята, профессионально воюющие и отстаивающие нашу независимость", – объяснил секретарь СНБО большие потери врага.