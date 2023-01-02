ВОЙНА В Украине Зарплата, пенсии, субсидии и соцпомощь: как изменятся выплаты с января

2023-01-02 17:00

В 2023 году украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся социальных стандартов, выплат, и льгот.

Об этом сообщает Знай.ua.

Зарплаты в Украине

На 2023 год в бюджете не предусмотрено повышение минимальной зарплаты. Она, как и прежде, будет на уровне 6700 гривен в месяц или 40,46 грн. в час.

Однако ожидается, что средняя зарплата в стране в следующем году составит 18 261 грн., однако из-за инфляции на уровне 28,4% реальные заработки увеличатся только на 1,4%.

Прожиточный минимум и соцвыплаты

Уровень прожиточного минимума будет также оставаться на прежнем уровне:

Общий показатель - 2 589 грн.;

Для детей до 6 лет - 2 272 грн.;

Для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн.;

Для трудоспособных лиц – 2 684 грн.;

Для трудоспособных лиц, к которым применяется определение базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн.;

Для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 093 грн.

Прожиточный минимум используется для расчета размера зарплат бюджетников, пенсий и соцвыплат. Также от него зависят ставки ЕСВ и Единого налога. То есть, в 2023 году они не изменятся.

Помощь на детей, над которыми установили опеку или попечительство, будет составлять 4 544 грн. – до 6 лет, 5 666 грн. – от 6 до 18 лет.

Одинокие матери в январе-декабре 2023 года будут получать до 2 272 грн. на ребенка до 6 лет, до 2 833 грн. на ребенка от 6 до 18 лет и до 2 684 грн. на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе).

Индексация пенсий и требования для выхода на пенсию

В 2023 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит не менее 30 лет. При наличии от 20 до 29 лет стажа выйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года, а от 15 до 20 лет – в 65 лет.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что индексация пенсий в следующем году пройдет по плану – в марте, а пенсии пересчитают с учетом показателя около 5,4%.

Субсидии в 2023 году

Жилищные субсидии в 2023 году будут назначаться и выплачиваться через ПФУ. На следующий год Фонду увеличили расходную часть на 12,6 млрд гривен.

Граждане, которые уже получают субсидии, будут получать их и далее. Назначение пройдет автоматически. При этом ожидается, что в среднем размер льготы в 2023 году составит 1800 грн.