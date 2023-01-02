ВОЙНА В Украине Ситуация в энергосистеме Украины стабильна благодаря тому, что все начали экономить

2023-01-02 13:32

Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на новые массированные обстрелы врага, остается контролируемой. Аварийные отключения не применялись. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После массированной ракетной атаки, не достигнув своей глобальной цели - оставить украинцев на праздники без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар", - сообщает Укрэнерго.

В компании отметили, что в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами.

"Противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины в целом уничтожила 45 ударных БПЛА. Энергетики делают все возможное...", - добавили в Укрэнерго.

Отмечается, что дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности.

"Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономить электроэнергию!" - призвали энергетики.

Когда и как можно максимально сэкономить электроэнергию