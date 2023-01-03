Мир Союзники по НАТО добиваются увеличения минимального показателя взносов на оборону

2023-01-03 14:32

Ряд союзников по НАТО хочет ужесточить целевые показатели оборонных расходов. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью dpa.

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальным показателем", - отметил Столтенберг.

Председатель Североатлантического совета будет руководить переговорами по этому вопросу.

"Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах", - указал он.

Задача - достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО. Он должен состояться в Вильнюсе 11 и 12 июля.

Нынешний целевой показатель в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) был согласован на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Йенс Столтенберг не уточнил, какие государства альянса на текущем этапе настаивают на корректировках.

Как передало dpa со ссылкой на дипломатические источники, речь может идти о восточных союзниках по НАТО - Польше и Литве, а также о Великобритании.

Германия и ряд других стран, таких как Канада и Бельгия, считаются противниками этой идеи. На сегодняшний день они тратят значительно меньше 2% ВВП на оборону.

Ожидалось, к примеру, что для ФРГ по итогам 2022 года показатель составит всего 1,44%.