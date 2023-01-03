ВОЙНА В Украине Зеленский предупредил украинцев о возможной длительной атаке вражеских дронов

2023-01-03 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорил о возможной длительной атаке дронов на Украину.

"С начала года прошло всего два дня, а счет сбитых иранских дронов над Украиной - уже более восьмидесяти. В ближайшее время это количество может возрасти. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул Зеленский.

Также Президент обратился с благодарностью к защитникам украинского неба.

"Хочу сегодня отметить за успешную защиту неба на днях Воздушные командования Центр, Юг и Восток. А особенно - бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, конечно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп. Спасибо всем, кто будет дежурить этой ночью на боевых постах! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!" – сказал президент в своем обращении.