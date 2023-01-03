Удар ВСУ по базе роССиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет путина, - ISW

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.
"Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - говорится в отчете ISW.
По словам специалистов, милблогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.
Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.
В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.
"Диктатор уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывают его авторитет как практичного военного лидера", - подытожили аналитики.
Ключевые выводы ISW: