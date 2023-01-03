ВОЙНА В Украине Удар ВСУ по базе роССиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет путина, - ISW

2023-01-03 18:30

 

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.

"Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - говорится в отчете ISW.

По словам специалистов, милблогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.

Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.

"Диктатор уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывают его авторитет как практичного военного лидера", - подытожили аналитики.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинская ПВО сбила все российские беспилотники во время ударов РФ по Украине 31 декабря - 2 января.
  • Воздушная и ракетная кампания РФ против Украины не принесет желаемого Кремлем информационного эффекта среди российских националистов.
  • Сокрушительный удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря вызвал значительную критику российского военного руководства в информационном пространстве РФ.
  • Минобороны РФ, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на марионеток с "ДНР".
  • Российские войска продолжали безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции северо-западнее Сватового.
  • Украинский центр оборонных стратегий сообщил, что российские войска продолжают развертывание личного состава на линии фронта Харьков-Сиверск.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские силы передислоцируются вдоль восточной оси, пытаясь поддерживать темп артиллерийских ударов.
  • Российские войска совершили ограниченные наступательные действия в Запорожской области и продолжили усиление оборонительных сооружений.
  • Путин продолжает расширять финансовые обещания, данные российским солдатам, поскольку украинские чиновники продолжают предупреждать о неминуемой волне российской мобилизации.
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