ВОЙНА В Украине Когда в Украине будет перерасчет пенсий: в Минсоцполитики ответили

2023-01-03 19:30

 

ПФУ приступил к выплате пенсий за январь.

Пенсии в Украине будут перечислены в марте 2023 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Она напомнила, что 2 января, согласно утвержденному графику, Пенсионный фонд приступил к выплатам за январь. На это направлено 0,5 млрд. грн.

Относительно индексации пенсий, Жолнович пояснила, что размер перерасчета будет зависеть от процента инфляции, который станет известен в конце января 2023 года.

"Тогда (в январе – ред.) будет рассчитываться уровень инфляции. Так что ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", — пояснила Жолнович.

Министр заверила, что, несмотря на войну, Кабмин профинансирует мартовскую индексацию пенсий.

Напомним, с 1 января выросла минимальная и максимальная пенсии по возрасту до 2093 и 20930 грн соответственно.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверял, что в 2023 году, несмотря на войну, Кабмин проведет индексацию пенсий. По словам главы правительства, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн. украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

Раньше мы объясняли, как начисляется, какой льготный возраст для пенсии участника боевых действий.

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