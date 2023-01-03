ВОЙНА В Украине Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: докладывали Залужный и Буданов

2023-01-03 21:00

Участники заседания Ставки также обсудили вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Как сообщает Офис, был заслушан доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного по оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов доложил о возможных действиях противника в ближайший период.

Участники заседания Ставки также обсудили вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, их распределения по группировкам, а также вопросы денежного довольствия и премирования военнослужащих сил обороны.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, и. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.