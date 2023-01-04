ВОЙНА В Украине Враг готовится к новому массированному удару по Украине - не игнорируйте сигнал тревоги

2023-01-04 11:35

Враг готовится к новому массированному удару по Украине, точная дата которого зависит от многих факторов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Он указал, что подготовка к атаке - сложный процесс. Средний интервал между использованием ракетного вооружения РФ - неделя-две.

"Это выбор целей, проведения разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией... А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты", - отметил Скибицкий.

Дата новой атаки, по его словам, будет зависеть от того, сколько ракет планирует использовать враг.

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - подчеркнул представитель ГУР.

Кроме того, многое будет зависеть от погоды.

"Сейчас как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения. Шахеды сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", - уточнил Скибицкий.

Напомним, во время последней массированной атаки орков силы ПВО уничтожили 100% вражеских целей: 39 дронов-камикадзе Shahed, два разведывательных БПЛА Орлан-10 и ракету Х-59.