ВОЙНА В Украине роССия могла переключиться с Бахмута на Соледар: WSJ узнало причину

2023-01-04 21:00

Россия начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе с Соледару на фоне мощного сопротивления украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали концентрировать больше сил вокруг соседнего города Соледар. Там бои идут уже давно, но сам факт такой переброски солдат может свидетельствовать о том, что ВСУ вынудили россиян "менять тактику на ходу".

В WSJ подчеркивают, что такие действия России не свидетельствуют о том, что она полностью отказалась от планов оккупировать Бахмут, но страна-агрессор сейчас пытается переосмыслить происходящее на этом направлении.

По информации издания, высокопоставленные украинские военные считают, что оккупанты, отчаявшись добиться результата под Бахмутом, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром - они стремятся объявить о своей победе хотя-бы там.

WSJ напоминает, что бои за Бахмут длятся уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет захватить этот город, поскольку "он не имеет большого стратегического значения". Оккупация города в большей мере повлияет на психологическое состояние войск РФ.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что наступление РФ под Бахмутом еще не достигло кульминации, там продолжаются бои.

Также мы писали, что, по информации ISW, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически впервые признал, что его солдаты не достигли успеха под Бахмутом.