ВОЙНА В Украине Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

2023-01-05 15:37

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Боеприпасы уже покинули территорию страны. Об этом сообщает BBC.

Комментируя отправку снарядов, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам отметил, что те могут использоваться для нескольких видов вооружений, в том числе для самоходных гаубиц M-109.

Также он подчеркнул, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил страны. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грам.

Ранее Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивных установки залпового огня MLRS, 4 тысячи противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тысячи защитных касок и 15 тысяч сухих пайков.

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