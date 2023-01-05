ВОЙНА В Украине Ситуация на Донбассе: За сутки ВСУ отбили 16 попыток врага перейти в наступление

2023-01-05 13:35

Враг продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском направлении, на Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имели. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Пивничное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 13 авиационных ударов, а также совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Бахмута, Константиновки, Курахово в Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.

"Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения. Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения противника, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

На восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага.

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