ВОЙНА В Украине Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет

2023-01-05 18:30

У россии осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«Речь идет о Х-101, Х-555 и «Калибрах». Есть еще отдельно «Искандеры», то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и «Калибры» — это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 — 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не слишком много», — отметил Скибицкий.

Он объяснил, когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, может, и больше. Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше, добавил Скибицкий.

Также он сообщил, что российская промышленность в месяц способна производить 50 ракет разных типов. Речь идет об около 30 единицах Х-101 и 15-20 «Калибрах». Россияне могут начать комбинировать высокоточные ракеты, Х-22, С-300 и дроны-камикадзе.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее рассказал, что в российских запасах осталось еще около 150 ракет, которых может хватить на две массированные атаки по Украине. При этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.