ВОЙНА В Украине Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет

2023-01-05 18:30

 

У россии осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«Речь идет о Х-101, Х-555 и «Калибрах». Есть еще отдельно «Искандеры», то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и «Калибры» — это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 — 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не слишком много», — отметил Скибицкий.

Он объяснил, когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, может, и больше. Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше, добавил Скибицкий.

Также он сообщил, что российская промышленность в месяц способна производить 50 ракет разных типов. Речь идет об около 30 единицах Х-101 и 15-20 «Калибрах». Россияне могут начать комбинировать высокоточные ракеты, Х-22, С-300 и дроны-камикадзе.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее рассказал, что в российских запасах осталось еще около 150 ракет, которых может хватить на две массированные атаки по Украине. При этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

subscriber subscriber

Еще по теме

Минус более 800 роССиян за сутки: Генштаб ВСУ обновил общие потери рф в Украине

2023-01-05 16:00

Из-за тотального дефицита боеприпасов оккупанты меняют тактику обстрелов Украины

2023-01-05 14:29

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям!

2023-01-05 09:31

За сутки ликвидировано более семисот оккупантов - общие потери врага приближаются к 110 тыс

2023-01-04 12:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия перемещает свои бомбардировщики подальше от Украины — разведка Британии

2023-01-05 20:00

роССияне ускоряют раздачу паспортов, и безуспешно пытаются наступать – Генштаб

2023-01-05 19:30

Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото

2023-01-05 19:00

Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет

2023-01-05 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия перемещает свои бомбардировщики подальше от Украины — разведка Британии 2023-01-05 20:00
роССияне ускоряют раздачу паспортов, и безуспешно пытаются наступать – Генштаб 2023-01-05 19:30
Оккупанты до сих пор чинят Крымский мост: спутниковое фото 2023-01-05 19:00
Оружие закончилось: у рф больше нет стратегического резерва крылатых ракет 2023-01-05 18:30