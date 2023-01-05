ВОЙНА В Украине В Бундестаге призвали немедленно передать Украине БМП Marder

2023-01-05 21:30

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине боевые машины пехоты Marder.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, политик Свободной демократической партии уже не впервые лоббирует интересы Украины в Бундестаге.

"Нам следует сейчас начать передислокацию боевой машины пехоты Marder в Украину и немедленно начать обучение управления ей... Нам точно нужно двигаться сейчас", – отметила Штрак-Циммерман.

Представительница немецкого парламента одобрительно высказалась о решении Франции передать Украине танки на колесах.

"Важно, что наши западные партнеры снова первыми делают шаг, которого они могли ожидать от нас", - заявила депутат.

Она добавила, что Marder есть в достаточном количестве на складах Бундесвера, так же как и запчастей к ним.

Помощь Германии Украине

5 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем грузовики, БПЛА, защита от дронов и другое оборудование для воинов ВСУ.

Ранее Штрак-Циммерман призвала быстрее передать Украине танки Leopard 2. По ее словам, США и Германия достигли положительного решения для Киева по этому вопросу.

В Бундестаге оказывают давление на Олафа Шольца, который колеблется, стоит ли передавать танки Украине.