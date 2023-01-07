ВОЙНА В Украине У Украины будет от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году - Кулеба

2023-01-07 09:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что уже в первую неделю этого года есть подтверждение этого.

В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что уже первая неделя этого года является подтверждением этого.

"Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея "Patriot", боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", - написал он в Facebook.

Министр иностранных дел отмечает, что президент Владимир Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", проводя переговоры каждый день с несколькими лидерами стран.

"Некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров. Некоторые будут приняты по их результатам. Это была идея президента начать дипломатический новый год без раскачки, супер интенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты", - сообщает Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что союзникам удалось убедить , что "время табу по оружию прошло".

"Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить устойчивый и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда - каскад хороших новостей насчет оружия, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", - отмечает Кулеба.

Поставки нового оружия в Украину - заявления Кулебы

4 января во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над ускорением получения дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS, Iris-T и Crotale.

Он отметил, что среди наиболее неотложных нужд Сил обороны Украины есть все средства противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, и боеприпасов к ним. По его словам, Украине нужно как можно больше высокотехнологичных систем ПВО, поэтому ведутся переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, Iris-T, Crotale.

Также глава МИД сказал, что Украина заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и других.