ВОЙНА В Украине В Севастополе раздались взрывы: оккупанты заявляют о сбитом силами ПВО беспилотнике

2023-01-07 11:00

 

Во временно аннексированном Севастополе в ночь на 7 января слышали взрывы. Оккупационные власти заявили о якобы работе ПВО и сбитом беспилотнике.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что около 2 часов взрыв слышали в районе Стрелки, на Фиоленте и Юмашева. По словам юзеров, "хлопок" был мощный — аж "окна задрожали".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидированном силами ПВО дронае. По его словам, беспилотник якобы был сбит над Северным молом над морем.

Напомним, вечером 4 января во временно оккупированном Крыму на мысе Фиолент (Севастополь) раздались мощные взрывы и произошел масштабный пожар. В результате инцидента, как заявляют оккупанты, погибший.

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