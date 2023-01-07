ВОЙНА В Украине Финляндия может передать Украине танки Leopard, но есть услови

2023-01-07 16:00

 

У многих стран Европы больше возможностей передать Украине бронетехнику, однако оказать помощь готова и Финляндия.

Финляндия планирует передать Украине боевые танки Leopard 2. Однако такое решение должно быть принято в Европе на широком уровне.

Об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен, сообщает MTV Uutis.

По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением.

"Если Европа будет давать танки Украине на дюйм шире, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – сказал Хаккянен.

Ранее стало известно, что Польша рассматривает просьбу Украины о передаче немецких боевых танков Leopard, но окончательное решение должна принять Германия.

Германия собирается передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона. В федеральном правительстве Германии сообщили, что передача вооружения состоится в первом квартале 2023 года.

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