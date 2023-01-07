ВОЙНА В Украине Польша готовится передать Украине свои танки Leopard, - WSJ

2023-01-07 20:00

Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину, который подтвердил эту просьбу.

"Leopard" имеют гораздо более крепкую броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.

Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

В Польше достаточно танков для двух танковых бригад, и она планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.

По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшается после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - добавил он.