ВОЙНА В Украине Данилов: роССияне изменили тактику запуска ракет по Украине

2023-01-08 19:00

Российской армии пришлось изменить тактику запуска ракет по Украине. Причиной стало то, что все больше снарядов стали не долетать и падать на территории страны-агрессора.

Поэтому оккупанты корректируют маршруты и точки пусков так, чтобы ракеты летели меньшее расстояние над Россией. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он сказал, что украинским военным "точно известно" о том, что часть ракет противника "остается на территории России". Например, недавно одна из них упала в районе Волгограда. "И так может случиться, что места взрыва этих ракет произойдут в городах их базирования", – отметил Данилов.

"И поэтому они на сегодняшний день делают так, чтобы их ракеты пересекали меньшую территорию РФ", – объяснил он.

Секретарь СНБО также сказал, что из-за санкций ВПК оккупантов не может наладить достаточное производство ракет.

"С ракетами у них не все так хорошо, как бы им хотелось, они рассчитывали на короткую войну. И сегодня то, что они обращаются к Ирану за ракетами, – это подтверждение того, что они собственное производство наладить не могут. С учетом санкций, которые начали действовать фактически с первых дней войны, эти санкции работают", – заявил Данилов.

Он согласился с тем, что украинцы хотели бы, чтобы экономические ограничения против агрессора действовали быстрее, но "так не работает" и со временем ситуация для РФ становится все сложнее и сложнее.

Кроме того, Украина благодаря странам-партнерам значительно усилила свое вооружение.

"Если мы будем сравнивать ситуацию, которая была у нас в марте, апреле, мае, июле, и то, что у нас происходит сегодня, то и по профессиональности, и по наличию это совсем два других мира.

Вы помните, что когда в нас не верили, нам не давали достаточного количества высококачественного оружия, но мы на сегодняшний день получаем и продолжим получать совсем другое вооружение, о котором не могло быть и речи в начале войны. Это совсем другие названия, это совсем другое качество, совсем другие отношения с партнерами. Мы доказали, что мы можем бороться", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним: 6 января министр обороны Украины Алексей Резников показал инфографику о том, сколько ракет использовала Россия, сколько произвела и сколько у нее осталось. Судя по этим данным, "Кинжалов" у страны-агрессора 53, "Искандеров" – 52, а ракет Х-22 и Х-32 – 162.