ВОЙНА В Украине Возросло число украинских детей, которые пострадали от войны

2023-01-10 13:35

По состоянию на утро 10 января официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 453, но возросло количество раненых - более 879 детей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, 9 января в результате ракетных обстрелов врагом пгт Шевченково Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. В тот же день из-за ракетных обстрелов оккупантами Очакова Николаевской области ранен 2-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65 и Днепропетровской - 40.

Однако эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3 126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне пытались использовать украинских детей для установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.

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Сегодня в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии - график отключения по регионам 2023-01-10 11:33
фото Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити 2023-01-10 09:24