Украина получит БМП Bradley модернизации M2A2 ODS с улучшенной системой управления на поле боя и связи, - The WarZone со ссылкой на Пентагон
В модификации M2A2 ODS, созданной с учетом операции «Буря в пустыне»:
▪️установлена FBCB2 – боевая информационно-управляющая система, позволяющая обмениваться информацией с разведспутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства
▪️лазерный дальномер ELRF с дальностью действия до 10 км
▪️тактическая навигационная система TACNAV с приемником GPS. M2A2 ODS имеет установленную цифровую систему ориентировки DCS
▪️на месте механика-водителя установили тепловизор
▪️защита машины усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК
▪️вместо индивидуальных кресел в десантном отделении установили две скамейки на три сиденья каждая. Это позволяет десанту быстрее покидать БМП.
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