ВОЙНА В Украине ВСУ получат БМП Bradley, модернизированную в учетом опыта операции «Буря в пустыне»

2023-01-11 08:24

Украина получит БМП Bradley модернизации M2A2 ODS с улучшенной системой управления на поле боя и связи, - The WarZone со ссылкой на Пентагон

В модификации M2A2 ODS, созданной с учетом операции «Буря в пустыне»:

▪️установлена FBCB2 – боевая информационно-управляющая система, позволяющая обмениваться информацией с разведспутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства

▪️лазерный дальномер ELRF с дальностью действия до 10 км

▪️тактическая навигационная система TACNAV с приемником GPS. M2A2 ODS имеет установленную цифровую систему ориентировки DCS

▪️на месте механика-водителя установили тепловизор

▪️защита машины усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК

▪️вместо индивидуальных кресел в десантном отделении установили две скамейки на три сиденья каждая. Это позволяет десанту быстрее покидать БМП.

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