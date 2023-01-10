Российский диктатор Владимир Путин не сможет победить в войне против Украины. Единственное, что ему остается, - принять свое поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью National Public Radio.
"Если я сейчас смотрю на поле боя и на ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант - проигрыш войны", - сказал он.
Кулеба отметил, что сложность и трагедия этого момента в том, что российский диктатор не желает смотреть правде в глаза и ищет выход.
"Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не выиграет", - уверен министр.
Напомним, Кулеба отмечал, что самый короткий путь к победе Украины является предоставление партнерами всего необходимого оружия.
Министр также заявлял, что ни один сантиметр украинской территории не будет предметом уступок.