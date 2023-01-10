ВОЙНА В Украине В Пентагоне оценили угрозу вступления беларуси в войну

2023-01-10 20:00

 

В Минобороны США пока не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну.

В американском Министерстве обороны не видят признаков того, что Белоруссия планирует вступить в войну агрессора России против Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, сообщили на официальном сайте ведомства.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт", — сказал он.

Отмечается, что речь идет только о продлении учений между белорусами и россиянами. "Это все", – добавил представитель Пентагона.

Напомним, в ГНСУ сообщают, что ситуация на границе с Белоруссией остается достаточно напряженной, но контролируемой украинскими силами. Перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не фиксируются.

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