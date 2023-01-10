ВОЙНА В Украине Новый пакет помощи США может изменить динамику войны в Украине, - Госдеп

2023-01-10 22:00

В Государственном департаменте США заявили о том, что Штаты через оказание дополнительной военной помощи Украине, в частности, боевых машин пехоты БМП Bradley, стремятся изменить текущую динамику боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что украинская армия "планомерно продемонстрировала свою стойкость". Это, по его словам, один из видов динамики.

Более широкая динамика, как уточнил представитель Госдепа, заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел.

"Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", - сказал Прайс.

В частности, как он отметил, США предоставит БМП и системы ПВО Украине.