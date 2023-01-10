ВОЙНА В Украине У некоторых украинцев могут отобрать 50% пенсии: кому грозит

2023-01-10 21:00

У некоторых пенсионеров могут вычесть часть пенсии, но произойти это может только в предусмотренных законодательством случаях.

Об этом говорится в материале 24 канала.

Так, лишиться части пенсии могут пенсионеры, которые вынуждены возмещать причиненный ущерб, платить алименты или возвращать лишние суммы зарплаты.

При этом основаниями для вычета средств с пенсии могут стать судебные решения, постановления и приговоры (относительно имущественных взысканий), исполнительные надписи нотариусов и другие документы.