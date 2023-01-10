У некоторых украинцев могут отобрать 50% пенсии: кому грозит
2023-01-10 21:00
У некоторых пенсионеров могут вычесть часть пенсии, но произойти это может только в предусмотренных законодательством случаях.
Об этом говорится в материале 24 канала.
Так, лишиться части пенсии могут пенсионеры, которые вынуждены возмещать причиненный ущерб, платить алименты или возвращать лишние суммы зарплаты.
При этом основаниями для вычета средств с пенсии могут стать судебные решения, постановления и приговоры (относительно имущественных взысканий), исполнительные надписи нотариусов и другие документы.
Как отметили в ПФУ, размер отчисления не может быть более 50% на:
- содержание членов семьи (алименты);
- возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
- возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
- возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
А в других случаях из пенсии не могут отчислить больше 20%.
Напомним, ранее в Минэкономики заявили, что в 2023 году украинцам обеспечат все социальные выплаты, несомтря на ситуацию на фронте.