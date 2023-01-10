Как отметили в ПФУ, размер отчисления не может быть более 50% на:

  • содержание членов семьи (алименты);
  • возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
  • возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
  • возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

А в других случаях из пенсии не могут отчислить больше 20%.

Напомним, ранее в Минэкономики заявили, что в 2023 году украинцам обеспечат все социальные выплаты, несомтря на ситуацию на фронте.

 

 