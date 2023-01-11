ВОЙНА В Украине В роССии запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР

2023-01-11 17:00

Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины

В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В" ".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть частично пригодным к военной службе. Призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.