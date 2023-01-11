ВОЙНА В Украине Зеленский поблагодарил Трюдо за приобретение Канадой ЗРК NASAMS для Украины

2023-01-11 18:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Канады Джастину Трюдо за помощь в защите украинского неба.

Об этом украинский президент написал в твиттере во вторник вечером.

"Уважаемый Джастин Трюдо, твое настоящее лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан", - написал Зеленский.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада планирует закупить у США "усовершенствованный" зенитно-ракетный комплекс NASAMS для его передачи Украине.

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Зеленский поблагодарил Трюдо за приобретение Канадой ЗРК NASAMS для Украины 2023-01-11 18:00
Болтон: Выход Украины на границы 1991 – не конец войны 2023-01-11 17:30
В роССии запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР 2023-01-11 17:00