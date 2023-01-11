ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине 2023: кто получит отсрочку и кого заберут в первую очередь

2023-01-11 19:00



В ВСУ пока не наблюдается такой острой нехватки людей, как в армии России.

Усилится ли мобилизация — заявление Минобороны

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"У нас объявлена мобилизация в феврале с начала этого нашествия, и оно не завершено... Как говорит главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д. Потери, к сожалению, тоже есть. Поэтому теми, кого мы набираем, мы восполняем потери наших боевых бригад", — рассказал он.

Министр также отметил, что в армию берут "особых специалистов для тех или иных задач".

"Но в массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу потребности. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент... И тогда будет приниматься решение СНБО, президентом, ВР, что мы увеличиваем потребность Вооруженных сил или для сектора безопасности и охраны нам нужно больше для мобилизации. По состоянию на сегодняшний день у нас такого значительного шага — давайте новую мобилизацию — лично я не вижу", — заявил Резников.

Недавно в Минобороны опровергли информацию о якобы новой большой волне мобилизации после Нового года. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что продолжение мобилизации зависит от хода боевых действий. В Украине мобилизацию уже несколько раз продолжали на 90 дней, в последний раз – 21 ноября.

Кого призывают в первую очередь

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, например АТО/ООС. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть в абсолютно всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", – объяснил Горбач.

Также идет призыв граждан, не проходивших военную службу, но эта категория в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

В Украине законодательством определены четыре волны мобилизации:

Первая волна - оперативный резерв, бывшие военнослужащие, которые имели боевой опыт или служили по контракту.

Вторая волна (проходит сейчас) – военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

Третья волна - будут призваны офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

Четвертая волна - все жители страны, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Вручение повесток

Во время всеобщей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет могут вручать повестки даже в общественных местах.

В то же время вызовы в военкоматы с помощью телефонных звонков, СМС, повестки в почтовом ящике или врученной родственникам не имеют юридической силы для военнообязанных.

На блокпостах военнообязанному могут вручить повестку, но не мобилизационное предписание.

В частности, могут вручить повестку на уточнение данных в другом городе, где не приписан военнообязанный, поскольку находиться не по месту прописки, в другой области военнообязанный может только с разрешения военкома или если мужчина стал на временный учет по новому месту жительства.

Ответственность за неявку по требованию повестки об уточнении учетных данных — штраф в размере от 3400 до 5100 грн. Уголовная ответственность наступает только за игнорирование повестки на отправку, квалифицирующуюся как уклонение от мобилизации.

Кто не может быть принудительно мобилизованным

В Украине не подлежат принудительной мобилизации, в частности, следующие категории граждан:

- мужчины старше 60 лет;

- признаны непригодными к службе по состоянию здоровья;

- родители троих и более детей;

- родители ребенка с инвалидностью;

- опекуны детей-сирот или недееспособных лиц;

- народные депутаты, сотрудники силовых ведомств; некоторые категории чиновников;

- студенты дневной формы обучения; научные и педагогические работники;

- работники определенных предприятий и учреждений могут получить "бронь" от своих организаций.

Объемы бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, определяются с учетом установленного для них мобилизационного заказа.

Новые правила учета военнообязанных

Кабмин постановлением от 30 декабря утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Подавать сведения о себе для военкомата в 2023 году можно будет через "Дію".

Принимать на работу или обучение военнообязанного смогут только после предоставления им актуального военного билета (в частности через "Дію") или постановки на военный учет.

Рабочие центров занятости должны будут собирать информацию обо всех безработных, подпадающих под категорию военнообязанных.

Постановление Кабмина предусматривает также изменения в военном учете женщин-медиков. Женщины, врачи, медсестры и фармацевты подлежат постановке на военный учет вместе с мужчинами. Также постановке на военный учет подлежат женщины по их желанию, если их специальность родственна военному делу или определенной военной специальности.

Однако женщины-врачи, которые по состоянию на 30 декабря 2022 года не стояли на военном учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года. Такой временной промежуток, вероятно, требуется, чтобы был введен Единый государственный реестр военнообязанных.