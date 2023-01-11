ВОЙНА В Украине В Украине стартует бесплатный обмен ламп

2023-01-11 18:30

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Программа в режиме бета-тестирования стартует 16 января, говорится в сообщении главы правительства в Telegram.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 16 января начинаем программу в режиме бета-тестирования", - заявил он.

Шмыгаль сообщил, что на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины.

"После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины. Каждый сможет подать заявку через " Дію", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты". Весь процесс будет максимально простым и быстрым", - сказал он. премьер.

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