ВОЙНА В Украине Оккупанты готовят Мариуполь к обороне: в городе более 30 тысяч руССких

2023-01-11 20:30

 

Российские войска возле временно оккупированного Мариуполя возвели три линии обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По словам городского головы Вадима Бойченко, в городе пребывает более 30 тысяч россиян. Среди них не только строители, но и военные: «кадыровцы», буряты и мобилизованные.

Сейчас, как отметил градоначальник, россияне возвели линии обороны по направлению Запорожья, Мелитополя и Донецка. Там оккупанты роют фортификационные рвы и ставят «зубы».

«Видим, что через Мариуполь идут огромные колоны в сторону Донецка, Запорожья. Они наполнены мобилизованными и оружием», — рассказал Бойченко.

По данным городских властей, под видом «обновления» города оккупанты на самом деле возводят фортификационные сооружения для провокаций.

«Они строят эти новые здания за линией обороны и говорят, что там происходит жизнь. Мы понимаем, что это фортификация. Когда ВСУ будут продвигаться вперед, они сами же будут взрывать их и снимать, что они строили, а ВСУ разрушили «, — добавил Бойченко.

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