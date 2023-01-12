ВОЙНА В Украине Танковая рота для ВСУ. Польша передает Украине роту танков Leopard: сколько это и чем полезны эти машины

2023-01-12 18:00

Польша приняла решение предоставить Украине роту германских танков Leopard. Это решение уже принято, оно было сделано в рамках создания международной коалиции, заявил во время визита во Львов польский президент Анджей Дуда.

«Рота танков „Леопард“ для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше», — процитировала заявление Дуды канцелярия президента. При этом не называют версии и модификации.

Дуда на брифинге сообщил, что он вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой прибыл в Украину для обсуждения поддержки украинцев.

«Мы говорили о непосредственной поддержке… Но речь идет и о военной помощи с территории Польши, Литвы и других стран, чтобы помочь украинским защитникам в защите государства», — отметил он.

Дуда напомнил, что Польша была первой страной, которая предоставила широкий спектр помощи: 240 танков, сотни тысяч боеприпасов, винтовки, малокалиберное оружие, сыгравшие важную роль гаубицы «Краб», а также ПЗРК.

«Мы знаем, что такое российская оккупация. В течение 123 лет у нас не было собственной государственности через Россию, мы прекрасно понимаем, что такое российский оккупант», — отметил Анджей Дуда.

Он добавил, что Польша будет продолжать поставку оружия для Украины и политическую помощь. Дуда подчеркнул, что оккупантов необходимо остановить, потому что они будут и дальше уничтожать украинцев. Поэтому страны НАТО должны предоставить Украине современное вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном с литовским и польским коллегами брифинге приветствовал решение предоставить танки.

Между тем, в немецком правительстве не ожидают изменения позиции по поставке Украине танков Leopard, по крайней мере, в ближайшие дни, и не считают, что должны присоединиться в этом плане к шагам Великобритании.

Что такое Leopard

Технические характеристики:

Вес — 62 т (A6).

Длина — 7,72 м (без пушки).

Ширина — 3,76 м.

Высота — 3,03 м (крышка PERI).

Экипаж — 4 (командир, водитель, нацелитель, радист/заряжатель).

Операционная дальность — ок. 500 км, средняя местность — ок. 161 км.

Скорость — 68–72 км/ч.

Главное вооружение — 120 мм гладкоствольная пушка.

Федеральное правительство предупредило испанцев в телефонном разговоре, что этот шаг будет уходом от, хотя и абсолютно неофициального, решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки.

Испания предварительно заявляла о поставках максимум 10 танков, но они в 1990 году изношены и нуждаются в восстановлении. Поэтому к поставкам будут готовы не раньше, чем через несколько месяцев.

2 августа правительство Испании отменило передачу Украине танков Leopard, хранящихся на военной базе Сарагосы и ожидавших поставки.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно (отправить на войну в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии», — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. «Соответствующие испытания были, они находятся в состоянии, в котором невозможно их использовать. Мы не можем давать их, потому что это будет риск для людей», — отметила она.