Танковая рота для ВСУ. Польша передает Украине роту танков Leopard: сколько это и чем полезны эти машины

Польша приняла решение предоставить Украине роту германских танков Leopard. Это решение уже принято, оно было сделано в рамках создания международной коалиции, заявил во время визита во Львов польский президент Анджей Дуда.
«Рота танков „Леопард“ для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше», — процитировала заявление Дуды канцелярия президента. При этом не называют версии и модификации.
Дуда на брифинге сообщил, что он вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой прибыл в Украину для обсуждения поддержки украинцев.
«Мы говорили о непосредственной поддержке… Но речь идет и о военной помощи с территории Польши, Литвы и других стран, чтобы помочь украинским защитникам в защите государства», — отметил он.
Дуда напомнил, что Польша была первой страной, которая предоставила широкий спектр помощи: 240 танков, сотни тысяч боеприпасов, винтовки, малокалиберное оружие, сыгравшие важную роль гаубицы «Краб», а также ПЗРК.
«Мы знаем, что такое российская оккупация. В течение 123 лет у нас не было собственной государственности через Россию, мы прекрасно понимаем, что такое российский оккупант», — отметил Анджей Дуда.
Он добавил, что Польша будет продолжать поставку оружия для Украины и политическую помощь. Дуда подчеркнул, что оккупантов необходимо остановить, потому что они будут и дальше уничтожать украинцев. Поэтому страны НАТО должны предоставить Украине современное вооружение.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном с литовским и польским коллегами брифинге приветствовал решение предоставить танки.
Между тем, в немецком правительстве не ожидают изменения позиции по поставке Украине танков Leopard, по крайней мере, в ближайшие дни, и не считают, что должны присоединиться в этом плане к шагам Великобритании.
Что такое Leopard
Технические характеристики:
Федеральное правительство предупредило испанцев в телефонном разговоре, что этот шаг будет уходом от, хотя и абсолютно неофициального, решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки.
Испания предварительно заявляла о поставках максимум 10 танков, но они в 1990 году изношены и нуждаются в восстановлении. Поэтому к поставкам будут готовы не раньше, чем через несколько месяцев.
2 августа правительство Испании отменило передачу Украине танков Leopard, хранящихся на военной базе Сарагосы и ожидавших поставки.
«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно (отправить на войну в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии», — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. «Соответствующие испытания были, они находятся в состоянии, в котором невозможно их использовать. Мы не можем давать их, потому что это будет риск для людей», — отметила она.