ВОЙНА В Украине Украинцев предупреждают о возможной массированной атаке роССии: она может быть смешанной

2023-01-12 17:30

 

Россияне могут использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.

Российская армия, вероятно, готовит новую массированную атаку по Украине. Враг может применить смешанные практики.

Об этом предупредила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев".

"Вероятно, массированная ракетная атака готовится. Потому что периодичность массовых атак оккупантов именно такая. Это где-то 10-14 дней им нужно подготовиться к массированной атаке. Поскольку им эта тактика нравится, вероятно они готовятся повторить атаку", — пояснила она.

Возможно, она будет смешанного типа, когда используются ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе. По некоторым показателям запас ракет переходит критический предел, поэтому они могут применять смешанные практики, отметила Гуменюк.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что носитель ракет "Калибр" вышел в акваторию Черного моря, а это может быть признаком того, что российские войска готовятся к новому массированному удару.

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