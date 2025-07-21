ВІЙНА В Україні Рашисти атакували Україну 24 ракетами та 426 шахедами і безпілотниками-імітаторами різних типів

2025-07-21 16:44

Від вечора 20 липня рашисти атакували Україну 24 ракетами та 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 200 дронів і усі ракети вдалося знищити. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на сьогодні протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника: 200 ударних БпЛА типу Shahed; переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта - подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

Ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей, бо були локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих - на 12 локаціях.

Зокрема, війська ворога запустили по Україні:

  • п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кинджал (із повітряного простору Тамбовської області рф);
  • чотири крилаті ракети Калібр (із акваторії Чорного моря);
  • одну крилату ракету Іскандер-К (з району міста Міллєрово, рф);
  • 14 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської області на росії).


Повітряний напад відбиви авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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