ВОЙНА В Украине Энергетики призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию - действуют лимиты потребления

2023-01-12 12:30

По состоянию на данное время в Украине сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областях доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.

"Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. И общими усилиями это нам постепенно удается", – отметили в компании.

Энергетики призвали граждан разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

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