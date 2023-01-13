ВОЙНА В Украине В Генштабе ВСУ рассказали об угрозе наступления врага с территории беларуси

2023-01-13 08:26

Потенциальная угроза наступления армии рашистов с территории беларуси будет сохраняться в течение следующего года. Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в беларуси с целью проведения учений, - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на территории беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения вооруженных сил рф и рб под названием Щит союза-2023. Однако вместо обучения Центр-2023 планируется провести маневры рашистов Запад-2023.

Особенностью данных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для соответствующих действий.

"Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления вс рф с территории беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных с территории беларуси не наблюдается", - отметил Громов.