ВОЙНА В Украине Чешские активисты собрали деньги на закупку для ВСУ 15 современных зенитных комплексов Victor

2023-01-13 17:32

Чешские активисты собрали необходимые средства на закупку для ВСУ 15 зенитных комплексов Victor, состоящих из одноименного спаренного пулемета и пикапа Toyota.

Помимо этого, зенитные комплексы оснащены ночными прицелами, имеют эффективную дальность в два километра и являются хорошим средством для уничтожения беспилотников.

"Это модифицированный вездеход Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от налетов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха. Но цель одна – закрыть небо над Украиной от путинских убийц" – так описал инициатор кампанию.

Комплекс Viktor представляет собой модернизированный вариант зенитного орудия Чехии с парой пулеметов, которые используют высокоэффективные боеприпасы калибра 14,5 х 114 мм для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Имеет прочную конструкцию и хорошую точность стрельбы: эффективная дальность –более 2 километров. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения огня прямой наводкой по наземным целям. У пулеметов есть запасные стволы с возможностью быстрой замены в случае перегрева.